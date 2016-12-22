Суд отправил экс-советника Трампа в тюрьму по делу о вмешательстве России

Федеральный судья США Рэнди Мосс отклонил прошение Джорджа Пападопулоса — бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа — отложить его отправку в тюрьму. Об этом сообщает Politico. Таким образом, суд оставил в силе решение отправить Пападопулоса в тюрьму с 26 ноября.
В сентябре Пападопулос был приговорен к тюремному заключению сроком на 14 дней и штрафу в размере $9,5 тыс. за дачу ложных показаний ФБР во время расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы (делом занимается команда спецпрокурора Роберта Мюллера). Ему также назначили 200 часов обязательных работ.
В ноябре, после того как Пападопулос нанял новую команду адвокатов, он обратился к судье с просьбой отложить его заключение до рассмотрения другого иска: в вашингтонском суде оспаривают законность работы Мюллера. «Если апелляция будет успешна, тогда спецпрокурору (Мюллеру. — РБК) не хватит конституционных полномочий, чтобы преследовать Пападопулоса в судебном порядке», — писал адвокат фирмы Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP в ходатайстве.
Судья Рэнди Мосс постановил, что защите не удалось доказать, что спецпрокурор проиграет в суде Вашингтона.
Попадопулос признал свою вину в октябре 2017 года. В приговоре говорится, что бывший советник Трампа соврал федеральным агентам о своих контактах с россиянами во время предвыборной кампании, чтобы «принизить его роль как свидетеля».