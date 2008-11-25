В.Путин утвердил концепцию развития России до 2020г.

Председатель правительства России Владимир Путин подписал распоряжение от 17 ноября 2008г. об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020г.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр поручил Минэкономразвития России разработать с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и до 1 августа 2009г. внести в установленном порядке в правительство РФ прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030г.

Федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны руководствоваться положениями концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020г. при разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности, отмечается в документе.

Базовый, инновационный сценарий развития российской экономики до 2020г. предполагает рост ВВП в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2007г.

Разработчики документа считают, что добыча нефти к 2020г., согласно инновационному сценарию развития страны, вырастет на 9% по сравнению с показателем 2007г. В случае же осуществления инерционного варианта, рост нефтедобычи в России составит 1,9%.

Если РФ будет придерживаться инерционного варианта развития, доля экспорта нефти в общем объеме добычи может снизиться с 52,7% в 2007г. до 51% в 2020г. Если же будет реализован инновационный вариант, доля экспорта нефти снизится до 47,7% от общего объема добычи. Глубина переработки нефти в инерционном варианте увеличится с 71,7% в 2007г. до 81% в 2020г., в инновационном - до 83% в 2020г.