Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы

Авиадиспетчеры будут отдавать приоритет военным самолетам НАТО перед гражданскими. «Мы можем летать по всей Европе с приоритетной обработкой — это то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью», — сказал генсек НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Virginia Mayo / AP)

Самолеты НАТО будут в приоритетном порядке обрабатываться диспетчерами при управлении воздушным трафиком над Европой. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Чтобы наши силы находились в безопасности, мы должны быть в состоянии быстро перемещаться», — сказал он. По словам Столтенберга, в НАТО это назвали «быстрой воздушной мобильностью».

Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные. Решение было принято благодаря тесному сотрудничеству с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации, уточнил глава альянса.

В середине августа истребитель НАТО F-18 во время полета над нейтральными водами Балтийского моря попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Министр возвращался в Москву из Калининграда, его лайнер сопровождали два истребителя Су-27. В пресс-службе альянса тогда ответили, что не знали, что на борту находился Шойгу. Вылет своего истребителя в НАТО объяснили тем, что российский самолет летел близко к воздушному пространству альянса.