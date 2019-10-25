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СМИ узнали о планах Минобороны защитить военных от переработок
По данным «Известий», командиров, которые задерживают подчиненных допоздна, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения. Поводом для введения контроля за распорядком дня в армии стали жалобы военнослужащих

Минобороны ввело в российской армии контроль за распорядком рабочего дня офицеров и контрактников, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, в штабах военных округов появятся группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной, в ведение которых войдет проверка всех уровней. Кроме того, они получат право экстренно связываться с командирами с помощью защищенных каналов видеосвязи.

В том случае, если начальник не ответит на звонок группы контроля или как-то иначе попытается уклониться от проверки, он может получить взыскание вплоть до неполного служебного соответствия или увольнения.

Такая мера, как пишет газета, была принята из-за роста числа жалоб военнослужащих. «Известия» ссылаются на данные СМИ, согласно которым при проверках было выявлено, что командиры не предоставляли подчиненным отгулов, а совещания проводили в ночное время, в выходные и праздники. Переработки при этом составляли от четырех до семи часов в день.

РБК направил запрос в Минобороны России.

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В частности, в начале октября «Комосомольская правда» сообщила о закрытом совещании главы Минобороны Сергея Шойгу с командным составом. В ходе совещания, по данным газеты, министр заявил о неоднократных жалобах офицеров на то, что их начальники регулярно проводят ночные заседания, не считаясь с личным временем подчиненных. По итогам проверки, затронувшей дюжину частей, выяснилось, что режим службы не соблюдается, сообщала КП. Тогда Шойгу, как говорилось в статье, запретил «необоснованно привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей во внеслужебное время».

Как сообщают «Известия», сейчас нарушения распорядка рабочего дня будут оцениваться как неспособность организовать службу подчиненных. Это будет учитываться при аттестации командного состава.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Екатерина Костина
Теги: Минобороны, армия, военнослужащие, переработка
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