СМИ узнали о планах Минобороны защитить военных от переработок

По данным «Известий», командиров, которые задерживают подчиненных допоздна, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения. Поводом для введения контроля за распорядком дня в армии стали жалобы военнослужащих

Минобороны ввело в российской армии контроль за распорядком рабочего дня офицеров и контрактников, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, в штабах военных округов появятся группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной, в ведение которых войдет проверка всех уровней. Кроме того, они получат право экстренно связываться с командирами с помощью защищенных каналов видеосвязи.

В том случае, если начальник не ответит на звонок группы контроля или как-то иначе попытается уклониться от проверки, он может получить взыскание вплоть до неполного служебного соответствия или увольнения.

Такая мера, как пишет газета, была принята из-за роста числа жалоб военнослужащих. «Известия» ссылаются на данные СМИ, согласно которым при проверках было выявлено, что командиры не предоставляли подчиненным отгулов, а совещания проводили в ночное время, в выходные и праздники. Переработки при этом составляли от четырех до семи часов в день.

РБК направил запрос в Минобороны России.