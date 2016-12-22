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Глава ОСК рассказал о «сюрпризе» для российских военных кораблей в Сирии
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Глава ОСК рассказал о «сюрпризе» для российских военных кораблей в Сирии
Политика, 08:59
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Глава ОСК рассказал о «сюрпризе» для российских военных кораблей в Сирии
Президент ОСК Алексей Рахманов рассказал, что тропический климат стал «сюрпризом» для российских кораблей во время похода к берегам Сирии. Теперь в корпорации задумались над новым поколением холодильных установок
Алексей Рахманов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

В Объединенной судостроительной корпорации задумались о создании новых холодильных установок для военных кораблей после опыта, полученного во время сирийской кампании. Об этом в интервью РБК заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Оказалось, что тропический климат — сюрприз для наших судов. Охлаждение забортной водой со средней температурой 25 градусов не дает того эффекта, который дает охлаждение забортной водой со средней температурой 14 градусов. Так стало ясно, что нам необходимо новое поколение холодильных машин», — рассказал Рахманов.

Он также подчеркнул, что главным выводом из сирийской кампании все же стал тезис об эффективности кораблей, построенных ОСК. «Это не только наша оценка. Всему миру известна, к примеру, история, как британская подводная лодка не смогла нанести удар крылатыми ракетами по сирийской территории, поскольку наши лодки заставляли ее маневрировать, а затем и вовсе уйти», — добавил Рахманов.

Группировка кораблей ВМФ России у берегов Сирии. Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

В декабре 2016 года министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявлял, что в ходе боевых действий в Сирии впервые были применены 162 образца современного и модернизированного вооружения и военной техники. При этом, по словам министра, были «выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний; до их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружения». «Ведомости» сообщали, что среди упомянутых десяти образцов — крылатые ракеты воздушного базирования, средства связи и радиотехнической разведки.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на занимавшего тогда пост замминистра Юрия Борисова сообщал в 2017 году, что иногда специалисты вносили доработки в работу техники прямо на месте — программные или аппаратные. «Есть и факты, когда по результатам применения мы притормозили приемку отдельных образцов вплоть до внесения изменений в ранее заявленные характеристики», — уточнил Борисов.

Авторы: Максим Солопов, Инна Сидоркова.
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