Глава ОСК рассказал о «золотой логистике» при строительстве «Лидера»

Президент ОСК Алексей Рахманов назвал строительство атомного ледокола «Лидер» политическим решением и считает, что вопрос о необходимости сверхмощного ледокола еще не решен

Проект атомного ледокола «Лидер» (Фото: ШАГвперед / YouTube)

Решение о строительстве «Лидера» на заводе «Звезда» — политическое, к экономике проекта много вопросов. Об этом в интервью РБК заявил президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«Руководство страны озабочено развитием Дальнего Востока, и это оправдано — без развития о российском присутствии в регионе можно забыть, — пояснил Рахманов. — В то же время стоимость изготовления ледокола на верфях Дальнего Востока неизбежно будет заметно выше, чем та же работа на верфях Северо-Запада».

Как «Роснефть» и ОСК боролись за крупнейший ледокол Атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт и полным водоизмещением более 71 тыс. т должен обеспечить широкую проводку судов по Северному морскому пути, необходимую для развития арктических проектов на протяжении всего года. 8 сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что атомный ледокол будет строить верфь «Звезда», которую развивает «Роснефть» в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком. Тогда же Мантуров сообщил, что «Лидер» будет строиться в серии из трех или четырех судов. На вопрос РБК, как «Звезда» будет строить ледокол, если у нее нет соответствующего опыта, Мантуров заметил, что «каждое предприятие с чего-то когда-то начинает». Помимо «Звезды» за заказ на «Лидер» боролась и Объединенная судостроительная корпорация — ее «Балтийский завод» исторически занимался строительством атомных ледоколов. В 2017 году замминистра экономического развития Александр Цыбульский оценивал строительство «Лидера» примерно в 70 млрд руб. В начале октября газета «Коммерсантъ» писала, что строительство одного атомного ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов обойдется в 98,6 млрд руб.

Рахманов отметил, что в 2019 году выйдет на испытание первый ледокол серии ЛК-60. Речь идет об атомном ледоколе «Арктика» мощностью 60 МВт, который является головным кораблем проекта ЛК-60. Ледокол заложен 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. Предполагается, что будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Его изготовитель — Балтийский завод (входит в ОСК).

​«Нельзя исключить, что какие-то конструктивные решения ледокола окажутся либо недостаточными, либо излишними», — отметил президент ОСК. — Эти испытания, как и научная мысль, которая не стоит на месте, способны поставить вопрос о необходимости «Лидера» как такового».

Отвечая на вопрос РБК, правда ли, что строительство ледокола обойдется в 99 млрд руб., Рахманов сказал, что эта цифра «близка к реальности». В то же время логистика станет дороже, уверен президент ОСК.

«Во-первых, ледокол будет строиться заводом «Звезда» впервые. А мы говорим сразу о самом большом ледоколе в мире. Нужны знания, цеха, технологии. Во-вторых, все оборудование, которое производится для атомного ледокола, делается на территории европейской части России. Логистика неизбежно станет «золотой», — объясняет Рахманов. — В-третьих, «Звезда» вынуждена будет привлекать рабочую силу с существующих, зачастую успешных, верфей. Это значит, что ей нужно будет платить какую-то премию и неизбежно закладывать ее в цену».

Представитель «Роснефти» пока не ответил на звонок РБК.