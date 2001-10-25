В России будет новая система образования

Сегодня на заседании правительства РФ была одобрена концепция реформирования образования в России. Концепцию на заседании представлял министр образования РФ Владимир Филиппов.

В соответствии с принятой концепцией, в России с 2004г. будет введена система единого государственного экзамена, а с 2007г. - 12-летнее среднее образование. Как заявил журналистам министр образования, среди всех европейских стран лишь Россия пока не перешла на 12-летний цикл образования.

До введения новой системы по всей стране, она будет отрабатываться в ряде регионов. В частности, предстоит ввести более раннее изучение русского и иностранных языков, основ компьютерной грамотности. Владимир Филиппов также отметил, что единый госэкзамен сделает более "прозрачным и справедливым" процесс поступления в высшие учебные заведения. Однако механизм введения единого экзамена пока до конца не отработан.

Владимир Филиппов также заявил, что с 1 декабря зарплата учителей в России вырастет в два раза. По его словам, повышение зарплаты позволит существенно поднять качество образования в России. Кроме того, в России будет создана государственной служба аттестации и контроля за качеством образования. В ее функции будет входить мониторинг качества образования в стране.

Всего, по проекту бюджета на 2002 год в следующем году правительство на образование направит 78 млрд 894,04 млн руб.