Стармер назвал нелепыми слова Трампа о шариате в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Киир Стармер назвал «нелепым» заявление президента США Дональда Трампа о том, что Лондон намерен внедрить шариатское право. С критикой слов республиканца он выступил в интервью ITV London.
Стармер выразил публичную поддержку мэру Лондона Садик Хану, которого Трамп резко раскритиковал и назвал ужасным. По словам премьера, реальные проблемы в стране решаются на основе принципов толерантности и законности.
«Есть некоторые вопросы, по которым мы не согласны. И то, что президент сказал о мэре, который делает действительно хорошую работу, фактически снижая уровень преступности, то, что он сказал о введении законов шариата, было нелепым», — отметил премьер (цитата по Independent).
Кроме того, Стармер заявил, что не согласен с президентом-республиканцем в том, что европейские страны «катятся в ад».
На трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) во время Генассамблеи Трамп подверг резкой критике Соединенное Королевство. Слова республиканца прозвучали всего через несколько дней после его визита в Великобританию, отмечает ITV London.
Говоря о иммиграционной политике в Европе, он заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата». Кроме того, он раскритиковал стратегию Великобритании в Северном море, использование ветряных турбин, которые, по его словам, разрушают сельскую местность, а возобновляемые источники энергии назвал аферой.
Ветряные турбины, в частности, были построены недалеко от его поля для гольфа Turnberry в Абердиншире (Шотландия), отмечала The Times.
По словам Трампа, иммиграционная политика и изменение климата — «монстр с двумя хвостами», который «уничтожает все на своем пути», а иммигранты «разрушают наследие» европейцев.
В ответ на звявления Трампа мэр Лондона Садик Хан заявил, что американский лидер — расист, сексист, женоненавистник и исламофоб. Он добавил, что Лондон является мультикультурным, прогрессивным и успешным городом, а критика Трампа означает лишь то, что Хан занимает мысли американского президента.
