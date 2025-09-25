 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны раскрыло площадь взятых территорий с начала года

Минобороны: Россия заняла 4714 кв. км в зоне военной операции в 2025 году
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минобороны сообщило о взятии под контроль 4714 кв. км территорий в зоне военной операции с начала года:

  • в ДНР — более 3308 кв. км;
  • в ЛНР — свыше 205 кв. км;
  • в Харьковской области — свыше 542 кв. км;
  • в Запорожской области — более 261 кв. км;
  • в Сумской области — 223 кв. км;
  • в Днепропетровской области — более 175 кв. км.

По данным ведомства, российские военные с начала года закрепились в 205 населенных пунктах — например, Курахово, Великой Новоселке, Часовом Яре и других.

25 сентября в Минобороны сообщили, что российские военные завершают взятие под контроль города Кировска в ДНР — в 115 км от Донецка.

Материал дополняется.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине
