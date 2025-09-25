Минобороны раскрыло площадь взятых территорий с начала года
Минобороны сообщило о взятии под контроль 4714 кв. км территорий в зоне военной операции с начала года:
- в ДНР — более 3308 кв. км;
- в ЛНР — свыше 205 кв. км;
- в Харьковской области — свыше 542 кв. км;
- в Запорожской области — более 261 кв. км;
- в Сумской области — 223 кв. км;
- в Днепропетровской области — более 175 кв. км.
По данным ведомства, российские военные с начала года закрепились в 205 населенных пунктах — например, Курахово, Великой Новоселке, Часовом Яре и других.
25 сентября в Минобороны сообщили, что российские военные завершают взятие под контроль города Кировска в ДНР — в 115 км от Донецка.
Материал дополняется.
