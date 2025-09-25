NYP узнала о «стратегическом ходе» Трампа в заявлениях об Украине

Трамп словами о том, что Украина при поддержке ЕС может вернуть территории, пытается надавить на Россию и подтолкнуть ее к диалогу, говорят источники. Кремль отмечал, что это мнение республиканец высказал под влиянием Зеленского

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своем последнем заявлении об Украине, в котором он допустил ее возвращение к прежним границам, не продемонстрировал изменений в своей политике, рассказал New York Post (NYP) источник в Белом доме.

Трамп 23 сентября написал в посте в Truth Social, что «Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, когда она может сражаться» и вернуться к своим первоначальным границам. «Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возврат к исходным границам, с которых началась эта война, вполне реален. Почему бы и нет?» — отметил политик.

Отвечая на вопрос, было ли заявление «стратегическим ходом, направленным на стимулирование переговоров», собеседник NYP из Белого дома ответил положительно.

«Это не сигнализирует о каких-либо существенных изменениях в политике. Это ясная и очевидная тактика ведения переговоров, чтобы подтолкнуть Россию», — пояснил он.

Накануне такое же мнение выразили и собеседники CNN: по их словам, Трамп своими высказываниями пытается ускорить заключение мирного соглашения.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, сказал в эфире Радио РБК, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями американского президента. Он отметил, что перед появлением этого поста прошла встреча Трампа и Владимира Зеленского и, «по всей видимости, на этот момент эта версия (версия президента Украины о том, что происходит. — РБК) и стала причиной такой оценки, которую мы слышали».

В ЕС считают, что смена позиции Трампа произошла благодаря главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, писало Politico со ссылкой на источники. Она тоже встретилась с Трампом незадолго до того, как он написал свой пост. Как отмечает Politico, после заявления президента США чиновники ЕС «разрывались между ликованием и скепсисом»: по словам одного из источников издания, Трампа «всегда отделяет всего один звонок Путина от какого-нибудь нежелательного действия».