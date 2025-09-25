 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

NYP узнала о «стратегическом ходе» Трампа в заявлениях об Украине

NYP: заявление Трампа о возвращении Украины к границам — это стратегический ход
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп словами о том, что Украина при поддержке ЕС может вернуть территории, пытается надавить на Россию и подтолкнуть ее к диалогу, говорят источники. Кремль отмечал, что это мнение республиканец высказал под влиянием Зеленского
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своем последнем заявлении об Украине, в котором он допустил ее возвращение к прежним границам, не продемонстрировал изменений в своей политике, рассказал New York Post (NYP) источник в Белом доме.

Трамп 23 сентября написал в посте в Truth Social, что «Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, когда она может сражаться» и вернуться к своим первоначальным границам. «Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возврат к исходным границам, с которых началась эта война, вполне реален. Почему бы и нет?» — отметил политик.

Отвечая на вопрос, было ли заявление «стратегическим ходом, направленным на стимулирование переговоров», собеседник NYP из Белого дома ответил положительно.

«Это не сигнализирует о каких-либо существенных изменениях в политике. Это ясная и очевидная тактика ведения переговоров, чтобы подтолкнуть Россию», — пояснил он.

Накануне такое же мнение выразили и собеседники CNN: по их словам, Трамп своими высказываниями пытается ускорить заключение мирного соглашения.

Politico узнала о «ликовании и скепсисе» ЕС от слов Трампа об Украине
Политика
Дональд Трамп

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, сказал в эфире Радио РБК, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями американского президента. Он отметил, что перед появлением этого поста прошла встреча Трампа и Владимира Зеленского и, «по всей видимости, на этот момент эта версия (версия президента Украины о том, что происходит. — РБК) и стала причиной такой оценки, которую мы слышали».

В ЕС считают, что смена позиции Трампа произошла благодаря главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, писало Politico со ссылкой на источники. Она тоже встретилась с Трампом незадолго до того, как он написал свой пост. Как отмечает Politico, после заявления президента США чиновники ЕС «разрывались между ликованием и скепсисом»: по словам одного из источников издания, Трампа «всегда отделяет всего один звонок Путина от какого-нибудь нежелательного действия».

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Украина переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал о согласии Трампа на удары по России «око за око»
Политика
Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа
Политика
WSJ узнала, что Трампу сообщили о планах Украины начать наступление
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
«Неквалам» откроют доступ к ЦФА с привязкой к ключевой ставке Крипто, 14:52
Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 Политика, 14:50
В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа Политика, 14:47
Дмитрий Дибров официально развелся с женой Общество, 14:45
Bosch сократит «пятизначное число» сотрудников, выпускающих автозапчасти Авто, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Цифровизация, 14:39
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ Спорт, 14:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно Политика, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина Экономика, 14:30
Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей Общество, 14:29
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Вышел трейлер сериала «Хроники русской революции» С Юрой Борисовым Life, 14:24
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля» Политика, 14:20