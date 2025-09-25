Минюст США дал старт расследованию против фондов Сороса по всей Америке

Среди возможных обвинений рэкет, поджог, мошенничество и поддержка терроризма. Фонд Сороса отрицает обвинения. Расследование против миллиардера требовал начать президент Трамп

Высокопоставленный чиновник Минюста США поручил прокурорам как минимум шести штатов заняться расследованием деятельности фондов миллиардера и спонсора Демократической партии Джорджа Сороса, которого американский президент Дональд Трамп потребовал привлечь к ответственности, сообщает The New York Times со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

По данным газеты, 22 сентября юрист из офиса замгенпрокурора США Тодд Бланш разослал такую директиву офисам прокуроров в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия), Чикаго, Детройте и Мэриленде, а также в других штатах.

Адвокат Аакаш Сингх, в чьи обязанности входит взаимодействие с федеральными прокурорами по всей стране, предложил им рассмотреть широкий спектр обвинений против фондов Сороса «Открытое общество» (признаны нежелательными на территории России). Среди возможных обвинений были рэкет, поджог, мошенничество с использованием электронных средств связи и материальная поддержка терроризма.

В качестве аргумента в пользу начала расследований Сингх сослался на недавний доклад консервативной некоммерческой организации Capital Research Center, которая отслеживает финансовые вложения в политику. В докладе поднимается спорное утверждение о том, что фонды «выделили более $80 млн организациям, связанным с терроризмом или экстремистским насилием».

Сингх попросил прокуроров определить, достаточно ли этих обвинений для возбуждения уголовных дел, добавив, что им следует быть готовыми в ближайшее время представить предварительные отчеты.

95-летний Джордж Сорос — финансист и трейдер, основавший сеть фондов «Открытое общество», деятельность которых, как декларируется, направлена на развитие демократии в разных странах мира. Вместе с сыном Алексом Сорос поддерживал предвыборную кампанию соперницы Трампа от демократов Камалы Харрис. Алекс сейчас — председатель фондов Сороса.

В конце августа Трамп заявил, что в отношении Сороса и его сына должны быть проведены расследования. Он не уточнил, о каком сыне он говорил. У Сороса несколько сыновей, республиканец, скорее всего, имел в виду Алекса, который выступал с критикой в адрес президента.

New York Post 12 августа сообщала со ссылкой на некоммерческую организацию Americans for Public Trust, что фонды Сороса были одними из жертвователей в адрес групп Community Change и Community Change Action, которые профинансировали протесты против действий Трампа по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Проект Free DC (от District of Columbia, официальное название Вашингтона) организовал акцию с участием 150 демонстрантов у Белого дома — они призывали не допустить введения войск Нацгвардии в американскую столицу.