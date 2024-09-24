Музей в Абхазии закрыл доступ к выставке из-за портрета Басаева

В Государственном музее Абхазии выставили портрет боевика Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». После обращения российского посольства руководство музея пообещало исправить ситуацию

Государственный музей Абхазии (Фото: abgosmuzei.ru)

Государственный музей Абхазии временно закрыл посещение выставки, на которой был выставлен портрет Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». В российском посольстве в Сухуми РБК сообщили, что считают демонстрацию портрета террориста недопустимой, и обратились в музей. Руководство площадки пообещало «в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию», сообщили дипломаты.

«Считаем демонстрацию портрета Ш.С. Басаева в экспозиции Государственного музея Абхазии недопустимой», — рассказали РБК в посольстве.

Накануне о появлении в музее портрета Басаева сообщил телеграм-канал Hard Blog, упомянувший, что сам Государственный музей Абхазии был восстановлен на средства, полученные из России.

На сайте самого музея нет никаких упоминаний о выставке. Также нет информации, когда именно портрет там появился.

В 1992 году Басаев командовал отрядом Конфедерации народов Кавказа, который воевал на стороне Абхазии против грузинской армии. Некоторое время он был заместителем министра обороны непризнанной республики и получил звание «Герой Абхазии».

Басаев был одним из основных организаторов целого ряда терактов на территории России, среди которых захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, захват школы в Беслане. Он был включен в списки террористов в том числе в США и ЕС. В 2006 году убит в результате подрыва грузовика в Ингушетии.