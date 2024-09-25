Срок агенту СБУ по делу о терактах под Москвой и госзмене сократили до 25,5 лет

Агенту СБУ сократили срок по делу о терактах в и госизмене до 25,5 лет

Сначала фигуранта приговорили к 26 годам лишения свободы, однако апелляционная инстанция сократила ему срок до 25,5 лет. У мужчины два паспорта — России и Украины, он признал вину

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Второй западный окружной военный суд снизил на полгода, до 25,5 лет, срок лишения свободы агенту Службы безопасности Украины (СБУ) по делу о терактах в Подмосковье и госизмене. Об этом сообщили в УФСБ России по Москве и области, передает «РИА Новости».

Мужчину судили по статьям о теракте и покушении на него, а также о госизмене, вандализме и участии в террористическом сообществе.

Подсудимого признали виновным. Изначально суд приговорил его к 26 годам лишения свободы, из которых восемь он должен был провести в тюрьме, а оставшиеся 18 лет — в исправительной колонии строго режима. Также его оштрафовали на 600 тыс. руб.

Апелляционный военный суд сократил срок лишения свободы фигуранту до 25 лет и шести месяцев. В остальном приговор был оставлен без изменений.

РЕН ТВ пишет со ссылкой на ФСБ, что речь идет о 54-летнем Иване Недильском. Мужчина был завербован сотрудником СБУ в марте 2022 года. Россиянин собирал информацию об объектах транспортной и другой инфраструктуры в Московской и Смоленской областях для подготовки терактов.

Также куратор поручил Недильскому поджигать военкоматы в Москве, полагают в ведомстстве. Так, 12 июля 2022 года он забросил бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Можайске.

Возгорания не последовало, и мужчина попытался поджечь военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская: в сентябре того же года он поджег окна здания и забросил внутрь бутылки с зажигательной смесью, после чего в помещениях начался пожар. С места Недильский скрылся.

Как отметили в ФСБ, мужчина снимал свои действия на камеру телефона и отчитывался перед куратором.

Недильского задержали на следующий день после поджога в Шаховской. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, он говорит, что родился в селе Федоровка Тернопольской области Украины, и что у него также есть паспорт этой страны. Мужчина рассказывает, что учился в России, а после — в Киеве, откуда в 1994 году переехал в Москву.

На видео Недильский говорит, что с ним после начала военной операции связались сотрудники СБУ, которые предложили ему «стать агентом» и выполнять «поручения». Он сообщает, что фотографировал объекты инфраструктуры, в том числе воинскую часть и железнодорожные пути. Также он признается в попытке поджога военкомата в Можайске.