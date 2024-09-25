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Политика ,  
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Кадры ФСБ с задержанными за помощь телефонным мошенникам с Украины

Появились кадры ФСБ с задержанными за помощь телефонным мошенникам с Украины

Кадры ФСБ с задержанными за помощь телефонным мошенникам с Украины
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В Дагестане задержали пять человек, которых подозревают в помощи украинским телефонным мошенникам, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, фигуранты дела заключали с операторами договоры на услуги многоканальной IP-телефонии, а затем давали доступ к ней украинским мошенникам. Ущерб превышает 100 млн руб., заведено 190 дел по фактам мошенничества, указали в ведомстве.

В Дагестане задержали подозреваемых в помощи украинским call-центрам
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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

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ФСБ Дагестан мошенники задержание
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В Дагестане задержали подозреваемых в помощи украинским call-центрам
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