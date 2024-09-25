Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и Шольцем

Президент США в середине октября приедет в Германию, в эти же дни Шольц пригласит в страну лидеров Франции и Британии

Джо Байден и Кир Стармер (Фото: Mark Schiefelbein / Getty Images)

Президент США Джо Байден менее чем за месяц до выборов приведет в Германию, поездка состоится 10-12 октября, сообщает Белый дом.

Байден поблагодарит власти этой страны за поддержку Украины, размещение американских военнослужащих и «вклад в безопасность Соединенных Штатов, Германии и всего НАТО», говорится в сообщении. Других деталей там не приводится.

По информации Der Spiegel, в эти дни правительство канцлера Олафа Шольца планирует пригласить в страну президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, лидеры будут обсуждать поддержку Украины. Также президент США посетит американскую авиабазу Рамштайн в Рейнланд-Пфальце.

Tagesspiegel отмечает, что это будет первая поездка президента США в Берлин за восемь лет — в последний раз в немецкую столицу в 2016 году приезжал Барак Обама. В 2022 году Байден участвовал в саммите G7 в баварском Эльмау, а в 2023-м был на базе Рамштайн, но с двусторонним визитом в Германию за свой президентский срок пока не приезжал.

24 сентября, выступая перед Генассамблеей ООН, Байден заявил, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут «справедливый и продолжительный мир». Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на этой неделе и объявит о новых шагах по оказанию военной помощи Киеву, сообщили в Белом доме.

Российские власти осуждают помощь Украине и называют участниками конфликта страны, которые поставляют Киеву оружие.