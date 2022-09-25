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Военная операция на Украине ,  
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Запорожская ВГА сообщила о проблемах с визами у иностранных наблюдателей

Проблемы с оформлением виз в сжатые сроки помешали многим наблюдателям из-за рубежа приехать на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам. Два десятка человек просто не успели. [Они] именно из недружественных стран», — подчеркнул он.

В ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине завершился второй день референдума
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Главы ДНР и ЛНР, а также пророссийских военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении референдумов по вхождению в состав России 20 сентября, спустя почти семь месяцев с начала военных действий. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. За ходом референдума следят наблюдатели российских общественных организаций, Центризбиркома России и регионов, а также представители из других стран.

Киев назвал референдумы нелегальными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России».

После начала спецоперации на Украине российские войска заняла большую часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь, Бердянск и Энергодар. В подконтрольных России городах действует военно-гражданская администрация. Под контролем Украины остается северная часть региона, включая областную столицу город Запорожье (пророссийская ВГА ранее перенесла столицу в Мелитополь).

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