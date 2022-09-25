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Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России, освободив от должности Ольгу Ярилову, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации », — говорится в документе.

«Освободить Ярилову Ольгу Сергеевну от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — сказано в другом распоряжении.

Ярилова в министерстве курировала ряд подразделений, в том числе департамент кинематографии и цифрового развития, а также работу Российского фонда культуры. Всего у министра культуры Ольги Любимовой три заместителя.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Надежда Преподобная родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород) в 1979 году. Окончила Нижегородский государственный университете им. Лобачевского по специальности «юриспруденция». С 2007 года работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов.

В 2018 году Преподобная по результатам первого открытого конкурса стала министром культуры Нижегородской области. В 2020 году перешла в Росгосэкспертизу, которая занимается экспертизой и сертификацией в области охраны и реставрации памятников истории и культуры.

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Имеет ранг Действительного государственного советника Нижегородской области I класса.

Теги
Михаил Мишустин Минкульт заместитель министра
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