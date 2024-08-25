В Госдуме заявили о причастности США к задержанию Дурова
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции связано с его нежеланием сотрудничать с властями США, считает депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.
«В статусе лица, которое создает угрозу для национальной безопасности США, Дуров находится с тех пор, как осмелился бросить вызов господству доллара и сумел заинтересовать крупных американских инвесторов в «криптовалюте нового поколения», — написал он в телеграм-канале, добавив, что после закрытия этого проекта американские спецслужбы вели переговоры с ОАЭ о его аресте и экстрадиции.
Этого помогло избежать получение гражданства ОАЭ, однако французский паспорт «стал фатальной ошибкой», отметил депутат. По его словам, США видят в Дурове «помеху для насаждения нужной идеологии и контроля информационного пространства». Задержание основателя Telegram «станет точкой невозврата» в этом процессе, считает Горелкин. Он выразил уверенность в продолжении работы мессенджера вне зависимости от того, как будут развиваться события вокруг Дурова.
Основателя Telegram задержали поздно вечером 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже по прилете из Азербайджана. Его заподозрили в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за недостаточной модерации контента и отказа от сотрудничества мессенджера с властями. Как передает телеканал TF1, 25 августа ему предъявят обвинения, в их числе может оказаться терроризм, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
Он получил гражданство Франции в 2021 году. Forbes оценивал состояние Дурова в $15,5 млрд.
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