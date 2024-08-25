Израиль проинформировал США об ударе по Ливану

Глава Минобороны Йоав Галант в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином сообщил о превентивном ударе по объектам «Хезболлы». Axios пишет, что за последние 48 часов США и Израиль получили разведданные о подготовке атаки

Министр обороны Израиля Йоав Галант переговорил с американским коллегой Ллойдом Остином после того, как израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, пишетThe Times of Israel.

«Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить непосредственную угрозу гражданам Израиля.Мы внимательно следим за развитием событий в Бейруте и полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты наших граждан», — заявил Галант.

Глава Минобороны проинформировал Остина об ударах ЦАХАЛ по Ливану.

Издание Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников пишет, что за последние 48 часов США и Израиль получили разведданные о том, что «Хезболла» готовится к атаке. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Вашингтон был проинформирован заранее об ударе. «Израиль действует в одиночку против «Хезболлы», но в полной координации с США», — отметил он.

ЦАХАЛ начала наносить превентивные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, откуда та планировала запуск ракет по израильской территории. Около сотни истребителей ВВС уничтожили «тысячи ракетных установок «Хезболлы», заявили там.

«Хезболла» утверждает, что атаковала 11 военных баз на севере страны. Группировка сообщила, что выпустила более 320 ракет и несколько дронов по израильской территории.

По данным Ynet, «Хезболла» планировала утром ударить по стратегическим объектам на севере и в центральной части Израиля, в том числе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Из-за удара израильской армии атака «Хезболлы» началась в 05:30 и была менее масштабной, чем планировалась, пишет портал.

Министр обороны Израиля объявил режим чрезвычайного положения на 48 часов.