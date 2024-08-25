 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Израиль проинформировал США об ударе по Ливану

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глава Минобороны Йоав Галант в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином сообщил о превентивном ударе по объектам «Хезболлы». Axios пишет, что за последние 48 часов США и Израиль получили разведданные о подготовке атаки

Министр обороны Израиля Йоав Галант переговорил с американским коллегой Ллойдом Остином после того, как израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, пишетThe Times of Israel.

«Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить непосредственную угрозу гражданам Израиля.Мы внимательно следим за развитием событий в Бейруте и полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты наших граждан», — заявил Галант.

Глава Минобороны проинформировал Остина об ударах ЦАХАЛ по Ливану.

Издание Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников пишет, что за последние 48 часов США и Израиль получили разведданные о том, что «Хезболла» готовится к атаке. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Вашингтон был проинформирован заранее об ударе. «Израиль действует в одиночку против «Хезболлы», но в полной координации с США», — отметил он.

«Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет и ударах по 11 базам Израиля
Политика

ЦАХАЛ начала наносить превентивные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, откуда та планировала запуск ракет по израильской территории. Около сотни истребителей ВВС уничтожили «тысячи ракетных установок «Хезболлы», заявили там.

«Хезболла» утверждает, что атаковала 11 военных баз на севере страны. Группировка сообщила, что выпустила более 320 ракет и несколько дронов по израильской территории.

По данным Ynet, «Хезболла» планировала утром ударить по стратегическим объектам на севере и в центральной части Израиля, в том числе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Из-за удара израильской армии атака «Хезболлы» началась в 05:30 и была менее масштабной, чем планировалась, пишет портал.

Министр обороны Израиля объявил режим чрезвычайного положения на 48 часов.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ллойд Остин Израиль Хезболла превентивный удар
Материалы по теме
Израиль задействовал около 100 истребителей для ударов по «Хезболле»
Политика
«Хезболла» выпустила полсотни ракет по Израилю
Политика
Израиль объявил о превентивном ударе по объектам «Хезболлы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Неопределенность на рынке гособлигаций: пора ли покупать длинные ОФЗИнвестиции, 10:00
Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»Политика, 09:52
Алаудинов заявил, что просил Кадырова принять извинения ЗеленскогоПолитика, 09:31
Перегретая экономика: как жара доводит Китай до убытков и падения ВВПPro, 09:29
The Guardian узнала цель атак ВСУ вглубь РоссииПолитика, 09:28
Израиль задействовал около 100 истребителей для ударов по «Хезболле»Политика, 09:02
Израиль проинформировал США об ударе по ЛивануПолитика, 09:02
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Бизнес попросил отказаться от минимальной суммы турналога в ₽100Бизнес, 09:00
21 российская компания объявила дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:00
Ynet сообщил о планах «Хезболлы» нанести удар по аэропорту Бен-ГурионПолитика, 08:45
Вернувшиеся из украинского плена российские военные прилетели в МосквуПолитика, 08:25
В Белгородской области ночью сбили беспилотникПолитика, 08:11
Степашин заявил о невозможности переговоров с КиевомПолитика, 08:05
«Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет и ударах по 11 базам ИзраиляПолитика, 07:51