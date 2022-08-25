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Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Танкер Karakuz, следовавший из России в Грецию, столкнулся в проливе Дарданеллы с катером, на борту которого были два человека. Об этом в Twitter сообщило Управление береговой охраны Турции.
Ведомство направило на место происшествия спасательные буксир и катер.
По данным сервиса VesselFinder, Karakuz — нефтяной танкер, построенный в 2013 году, он ходит под флагом России. 20 августа танкер вышел из порта Новороссийска.
Владелец судна — ОАО «Ак Барс Лизинг», порт приписки — Санкт-Петербург, следует из данных портала Korabel.ru.
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