Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Фото: sahilguvkom / Twitter

Танкер Karakuz, следовавший из России в Грецию, столкнулся в проливе Дарданеллы с катером, на борту которого были два человека. Об этом в Twitter сообщило Управление береговой охраны Турции.

Ведомство направило на место происшествия спасательные буксир и катер.

По данным сервиса VesselFinder, Karakuz — нефтяной танкер, построенный в 2013 году, он ходит под флагом России. 20 августа танкер вышел из порта Новороссийска.

Владелец судна — ОАО «Ак Барс Лизинг», порт приписки — Санкт-Петербург, следует из данных портала Korabel.ru.

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