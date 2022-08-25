Правительство не поддержало законопроект о маркировке домашних животных

В заключении сказано, что наименование предложенного Минсельхозом закона не соотносится с его содержанием, в связи с чем правительство рекомендовало внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными»

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Кабмин не поддержал предложение Минсельхоза об обязательной маркировке и учете животных из-за несоответствия в содержании законопроекта, следует из заключения правительства на проект (документ есть в распоряжении РБК).

Так, Минсельхоз предложил внести поправки в дополненный закон «О ветеринарии» (№ 221-ФЗ), однако правительство рекомендовало вносить их в закон «Об ответственном обращении с животными» (№ 498-ФЗ).

«Наименование законопроекта не соотносится с его содержанием. Процедуру маркирования и учета домашних животных предлагается осуществлять на добровольной основе. При этом учет животных предлагается осуществлять безвозмездно, по аналогии с правилами учета сельскохозяйственных животных», — сказано в заключении.

Минсельхоз выступил с инициативой о маркировке животных еще в 2019 году. Однако правительство внесло законопроект на рассмотрение только 17 ноября 2021 года, следует из данных системы нижней палаты парламента.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее объяснял, что россияне ждут регистрации кошек и собак, так как многие из них теряются и с маркировкой их будет проще найти. Также, по его словам, учет позволит привлечь к ответственности людей, которые выбросили животное. Это даст возможность наказывать хозяев, которые отказываются от собак после того, как отправили их на самовыгул, а животные напали на людей.

«Он [учет] должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — говорил депутат.

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Данные о животных будут храниться в единой федеральной системе в области ветеринарии. Бесплатный учет должны вести уполномоченные организации из системы Государственной ветеринарной службы России либо аттестованные специалисты, которые не входят в эту систему.

Как поясняли РБК опрошенные эксперты, обязательная маркировка домашних животных — это один из основных столпов комплексного подхода к регулированию их численности. «С этого (введения маркировки для кошек и собак. — РБК) нужно было начинать, но лучше поздно, чем никогда. Единственное замечание — законопроект вносил Минсельхоз, и основные его постулаты направлены на сельхозживотных», — утверждала президент Фонда помощи животным «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина.

При этом она отметила, что клеймо или чип являются наиболее эффективными и логичными способами идентификации домашних животных. «Остальное легко подделать, легко удалить. А если животное промаркировано чипом или клеймом, в подтверждение выдается какой-то жетон. В любом случае одного ошейника или бирки в ухе недостаточно для полноценной и достоверной идентификации животных», — уточнила юрист.

В то же время ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина заявила, что внесение кошек и собак в законопроект об обязательной маркировке не решит проблемы бездомных животных. По ее словам, в России заводчики и так уже делают татуировки или чипы животным.