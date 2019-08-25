Зеленский сообщил о вкладе украинцев в штурм Дюнкерка и покорение космоса

Зеленский сообщил о вкладе украинцев в штурм Дюнкерка и покорение космоса

Украинский президент рассказал также о детях, которых в 2014 году «похитил сосед». Обращение было приурочено ко Дню независимости страны

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении гражданам по поводу очередной годовщины независимости заявил, что и до 1991 года «украинцы успели немало». Обращение главы государства опубликовала его пресс-служба.

«Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика, Украина была одной из основательниц ООН, Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», — сообщил согражданам Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что борьба украинцев за получение независимости «длилась еще во времена Советского Союза», объяснив словами диссидента Левко Лукьяненко, что «стремление к независимости заложено в генетическом коде украинцев».

Вспомнил Зеленский и события 2014 года. «Сосед похитил одного ребенка и сказал, что тот захотел жить отдельно, а второго ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану», — заявил президент Украины, не назвав этого соседа.

По легенде, Сирко и Хмельницкий в 1646 году входили в состав отряда наемников, штурмовавшего вместе с французской армией принадлежавшую англичанам крепость Дюнкерк. Однако документальных подтверждений того, что казаки вместе с поляками воевали в качестве наемников во Франции, до сих пор нет.

Конструктор Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире, который тогда входил в состав Российской империи. До 1926 года он жил в Киеве, после чего переехал в Москву, где и занялся конструкторскими работами.