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Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем
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Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем
Политика, 25 авг, 22:56
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Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем
Российские дипломаты обвинили британские ВВС в «провокационной деятельности» в ответ на сопровождение российского самолета над акваторией Черного моря. В посольстве выразили недоумение действиями Лондона
Самолет Бе-12 (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Британские ВВС допустили провокационное и безответственное поведение во время сопровождения российского самолета над Черным морем. Об это говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что действия российских вооруженных сил «строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании». Особо в ведомстве обратили внимание на то, что полет российского наблюдательного самолета над Черным морем не угрожал британским интересам. «Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это необязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?», — отметили в посольстве.

Дипломаты указали на то, что заявления Лондона о провокационных действиях российских вооруженных сил не соответствуют действительности и используются как предлог для оправдания собственной политики «Министр обороны Г. Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве «провокационных инцидентов», сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — говорится в заявлении.

Британские истребители сопроводили российский самолет над Черным морем
Политика

Инцидент с сопровождением российского противолодочного самолета Бе-12 британскими истребителями произошел 23 августа. О нем стало известно из заявления британских вооруженных сил. В Минобороны Великобритании сообщили, что истребители поднялись в авиабазы в Румынии «чтобы прервать полет российского самолета к воздушному пространству НАТО». Российский Бе-12 в это время следовал по направлению из Крыма на юго-запад.

Автор: Георгий Тадтаев.
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