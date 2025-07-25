СК счел осознанными действия исполнителя взрыва в ЖК «Алые паруса»

Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в московском ЖК «Алые Паруса», 3 февраля 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Устроивший взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» действовал осознанно, заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве Максим Денисов.

«Наше мнение: он действовал осознанно», — сказал он в интервью газете «Московский комсомолец», отвечая на вопрос о том, использовали ли исполнителя теракта втемную.

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении.

СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Сегодня его рассматривают как дело о теракте. Подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, отметил Денисов.