 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
0 

СК счел осознанными действия исполнителя взрыва в ЖК «Алые паруса»

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в московском ЖК &laquo;Алые Паруса&raquo;, 3 февраля 2025 года
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в московском ЖК «Алые Паруса», 3 февраля 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Устроивший взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» действовал осознанно, заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве Максим Денисов.

«Наше мнение: он действовал осознанно», — сказал он в интервью газете «Московский комсомолец», отвечая на вопрос о том, использовали ли исполнителя теракта втемную.

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении.

СК назвал Украину заказчиком взрыва в ЖК «Алые паруса»
Политика

СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Сегодня его рассматривают как дело о теракте. Подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, отметил Денисов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Следственный комитет ЖК «Алые Паруса»
Материалы по теме
СК назвал Украину заказчиком взрыва в ЖК «Алые паруса»
Политика
«РИА Новости» сообщили об оценке ущерба от взрыва в ЖК «Алые паруса»
Общество
Назвали место похорон погибшего в ЖК «Алые паруса» основателя «Арбата»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
При крушении Ан-24 погибли два иностранца Общество, 20:58
Суд арестовал тамбовского экс-губернатора Общество, 20:55
Британский министр объяснил, почему в налоге на богатство нет волшебства Политика, 20:49
Reuters узнал о планах ЕС ускорить отказ от российского газа Политика, 20:47
Бывший посол США признал ошибочным свой совет россиянам Политика, 20:40
Бублик 14-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP Спорт, 20:33
СК счел осознанными действия исполнителя взрыва в ЖК «Алые паруса» Политика, 20:32
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Российский хоккеист подписал новый контракт в НХЛ на $4,5 млн Спорт, 20:22
Студентам «Шанинки» предложили варианты перевода в другие вузы Общество, 20:16
Что может помешать Банку России снижать ключевую ставкуПодписка на РБК, 20:14
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартака» в 1-м туре РПЛ Спорт, 20:12
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких водоемах Москвы лучше не купаться Общество, 20:05
Удастся ли Макрону запустить новую волну признания Палестины Политика, 20:00
В данных о кислоте в дожде увидели «тревожный прогноз» на десятилетия Общество, 19:59