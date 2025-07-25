Путин передал издательство «Художественная литература» Союзу писателей

Президент России распорядился передать 100% акций издательства «Художественная литература» Союзу писателей России. Замглавы союза попросил президента сделать это еще в марте

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций московского издательства «Художественная литература» Союзу писателей России.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества», — говорится в указе.

Передача акций должна быть завершена в течение полугода. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 25 июля 2025 года.

Первый заместитель председателя союза Николай Иванов обратился к Путину с просьбой передать издательство организации в марте на заседании Совета по культуре и искусству.

Иванов пояснил, что это решение важно для поддержки молодых авторов. «Убеждены, что для пользы общего дела его можно и нужно вернуть в Союз писателей России, чтобы на его базе мы могли издавать книги молодых авторов, книги и журналы для детей и юношества, о героях СВО и так далее», — сказал он.

По итогам заседания Путин поручил в мае Минфину России подготовить совместно с Минцифры России и Росимуществом и представить предложения о передаче издательства до 1 июля. Ответственными были назначены главы Минфина, Минцифры и Росимущества Антон Силуанов, Максут Шадаев и Вадим Яковенко.

В феврале съезд Союза писателей России избрал помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского председателем союза. Тот сменил на этом посту Иванова, возглавлявшего союз с 2018 года.

Союз писателей, по мнению Мединского, должен активно участвовать в формировании книжного рынка, способствовать «очищению магазинов от низкопробного чтива» и способствовать продвижению государственных интересов.