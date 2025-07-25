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Политика ,  
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В России заочно осудили на 24 года молдавского миллиардера Платона

Вячеслав Платон
Вячеслав Платон (Фото: VPlatonLife / Telegram)

Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в выводе более 48 млрд руб. из России, сообщила Генпрокуратура России. Банкир объявлен в международный розыск.

Дело в отношении Платона возбуждено по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Приговор вынесен путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда Москвы.

Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена за вывод ₽126 млрд из России
Бизнес
Вячеслав Платон

В июле 2023 года Тверской районный суд заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд руб.

По версии обвинения, Платон не позднее июня 2013 года, будучи владельцем АО «КБ «Молдиндконбанк», создал преступное сообщество с другим молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода средств в валюте.

С июня 2013 года по май 2014 года они переводили средства в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских кредитных организаций, руководство которых, по версии обвинения, входило в преступное сообщество, на банковские счета Молдинкомбанка.

При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы с заведомо ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Приговор по новому обвинению вынесен в связи с этими же событиями.

О том, что Платон вместе с Плахотнюком и Коркиным занимались выводом средств из России, стало известно в феврале 2019 года. На тот момент Коркин, житель Московского региона, уже был задержан и находился под стражей во время следствия.

По версии следствия, схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A., а также других иностранных организаций. В мае 2019 года была арестована сестра Платона Елена. Ее также подозревали в участии в преступном сообществе. В марте 2021 года ее приговорили к десяти годам лишения свободы.

Материал дополняется.

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Авторы
Милена Костерева Милена Костерева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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