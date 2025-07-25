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В Ростовской области силовики задержали главу Миллеровского района

Ростовские силовики задержали главу Миллеровского района. Его подозревают в превышении полномочий, ущерб бюджету оценивается в 25 млн руб.
Олег Коваленко
Олег Коваленко (Фото: oleg_kovalenko_amr / VK)

Полицейские задержали главу Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко за превышение полномочий, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Коваленко с 2018 по 2022 год занимал должность первого заместителя главы Усть-Донецкого района. С 20 января 2022 года работал главой администрации Миллеровского района.

По версии следствия, в сентябре 2022-го он поручил обязать директоров школ заключить без концессионных процедур договоры эксплуатации газовых котельных с компанией «Донтеплоэнерго».

В результате муниципальное имущество на отопительные сезоны 2022–2023 и 2024–2025 годов было передано коммерческой организации бесплатно. Это позволило ей получить имущественную выгоду. Ущерб бюджету района за 2022 и 2023 годы следствие оценивает в 25 млн руб.

При этом, хотя антимонопольная служба и арбитражные суды признали торги недействительными, объекты теплоснабжения до сих пор остаются в пользовании компании.

Следственный комитет получил материалы оперативных мероприятий и возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.

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По информации «РБК Компании», компания «Донтеплоэнерго» была зарегистрирована 5 августа 2019 года в городе Миллерово Ростовской области. Занимается производством пара и горячей воды и электроэнергии. Генеральный директор и учредитель — Вячеслав Мажара.

Сегодня, 25 июля, обыски прошли также в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. По информации ТАСС, начальника отдела развития отраслей растениеводства подозревают в получении взятки при оформлении субсидий на затраты аграриям. Речь идет о Николае Ляхове, пишет «РБК Ростов». Против чиновника возбудили уголовное дело.

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задержание Ростовская область полиция
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