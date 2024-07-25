CNBC узнал о созвоне Харрис с союзниками с Уолл-стрит по стратегии победы

Харрис провела разговор с главами финансово-инвестиционных и консалтинговых компаний, одной из главных тем стал сбор денег на ее предвыборную кампанию. До голосования осталось около 100 дней

Камала Харрис (Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters )

Вице-президент Камала Харрис, которая является наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену на выборах главы государства в США, провела созвон в Zoom с союзниками с Уолл-стрит для обсуждения стратегии победы над республиканцем Дональдом Трампом, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

В числе тех, кто был участником этой виртуальной встречи, телеканал назвал главу инвестиционной фирмы Avenue Capital Марка Ласри, соучредителя консалтинговой компании в области инвестиций и финансов Centerview Partners Блэра Эффрона, президента компании по управлению активами и финансовому консалтингу Lazard Рэя Макгуаера, бывшего министра финансов Роберта Рубина и других - всего девять имен.

Участники разговора на условиях анонимности рассказали, что это было первое подобное собрание с тех пор, как Байден выбыл из гонки. Первую часть беседы один из источников CNBC описал фразой “нам нужно собрать кучу денег”. На собрании финансовый директор кампании Харрис Руфус Гиффорд отвечал на вопросы, одновременно призывая людей помогать в сборе средств на кампанию.

Среди поднятых вопросов было привлечение чернокожих избирателей, позиция Харрис по войне Израиля и ХАМАС и полная повестка от ее команды на съезд Демократической партии.

Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля после провальных дебатов с Трампом, покушение на последнего, а также вопросы по поводу здоровья Байдена: 17 июля стало известно, что он заразился коронавирусом. Свое решение он объяснил желанием спасти демократию в США и дать дорогу новому поколению.

Харрис подтвердила, что будет баллотироваться в президенты. По подсчетам CNN и Associated Press, у нее есть достаточная для выдвижения поддержка со стороны делегатов Демократической партии (число тех, кто готов одобрить ее кандидатуру, значительно выше 1976 необходимых голосов).

Трамп заявлял, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. В первом после снятия последнего с выборов опросе, проведенном Reuters и Ipsos, Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%.