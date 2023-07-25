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Власти поддержали льготы для работодателей участников военной операции

Правительство поддержало идею о поддержке компаний, нанимающих участников военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенатор Кутепов предложил давать статус социального предприятия тем компаниям, которые нанимают участников спецоперации. Такие компании имеют право на господдержку. Правительство дало положительный отзыв на законопроект
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, которым предлагается оказывать господдержку тем компаниям (субъектам малого и среднего предпринимательства), которые нанимают на работу участников специальной военной операции на Украине. Копия законопроекта и отзыв правительства есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с процессом подготовки этих документов.

Законопроект подготовил глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Он предлагает внести изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а точнее в статью, которая определяет условия господдержки компаний, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.

Сейчас на такую поддержку могут претендовать в том числе компании, которые нанимают на работу людей из социально уязвимых категорий (инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов в возрасте до 23 лет, беженцев, малоимущих, людей без определенного места жительства и так далее). При этом среднесписочная численность таких работников среди общего числа сотрудников должна быть не менее 50%, а доля расходов на оплату их труда должна составлять не менее 25%.

Кутепов предлагает отнести к социально уязвимым людей, проходивших военную службу в зоне спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Помимо этого, в ту же категорию, по мнению сенатора, необходимо включить сотрудников ФСБ, выполнявших задачи на российской границе и на приграничных территориях с 24 февраля 2022 года, бойцов добровольческих формирований, а также людей, которых направляли на Украину, в ДНР и ЛНР «для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции» и которые отработали установленный для них срок или были отозваны досрочно по уважительным причинам.

В пояснительной записке автор отметил, что законопроектом предполагается повысить социализацию и занятость людей, участвовавших в спецоперации на Украине. «Уровень развития социального предпринимательства является одним из показателей зрелости общества. Его динамика показывает, насколько значимыми становятся социальные проблемы на разных уровнях предпринимательской активности», — говорится в документе.

Социальное предпринимательство — это деятельность, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества. При этом такое предпринимательство должно соответствовать ряду условий, прописанных в законодательстве.

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Социальные предприятия могут пользоваться различными видами поддержки, оказываемой государством: финансовой, например в виде субсидий; имущественной, например предоставление в пользование государственного или муниципального имущества на льготных условиях; информационной; помощью в развитии межрегионального сотрудничества и поиске новых партнеров и так далее.

В 2022 году гранты на развитие бизнеса получили более 2,2 тыс. социальных предприятий, сообщало Минэкономразвития (выдавались гранты в размере до 500 тыс. руб., для регионов Арктической зоны — до 1 млн руб.). Полученные средства предприниматели могли направить, например, на аренду и ремонт помещения, покупку оборудования, оргтехники, сырья, погашение лизинговых платежей, оплату коммунальных услуг и так далее.

В 2023 году государственная грантовая поддержка социального предпринимательства будет сохранена, говорила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
малый и средний бизнес МСП законопроект Военная операция на Украине Совфед
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