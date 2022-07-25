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Мэр Красноярска ушел на повышение после «Сарайгейта»

Мэр Красноярска Еремин станет замглавы края
Еремин был мэром Красноярска с 2017 года. В краевую администрацию он перейдет на фоне критики градостроительной политики городских властей
Александр Усс и Сергей Еремин
Александр Усс и Сергей Еремин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края)

Мэра Красноярска Сергея Еремина назначили заместителем губернатора Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства.

На новой должности Еремин продолжит работу, которой занимался, но уже на более высоком уровне, заявил глава региона Александр Усс. В краевой администрации бывший мэр будет курировать вопросы благоустройства Красноярска и других городов.

«Я благодарю вас за работу на посту главы города. Безусловно, были и успехи, были и шероховатости. На ряд из них обращали внимание депутаты Законодательного собрания и городского совета. Но проблем не бывает только у того, кто ничего не делает. У нас много работы впереди. И я желаю вам успехов в новой должности», — сказал Усс.

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Фото:Андрей Самсонов / ТАСС

Как сообщил Еремин, 26 июля он внесет в городской совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут его отставку.

Еремину 46 лет. Мэром Красноярска он стал в 2017 году. До этого был помощником министра транспорта Красноярского края, руководителем регионального управления автомобильных дорог, а с 2012 года занимал пост главы краевого минтранса.

В последнее время краевые власти, в том числе и сам Усс, выступали с критическими замечаниями в адрес администрации Красноярска. В частности, в июне в заксобрании создали сайт «Сарайгейт», на котором публикуется информация о «незаконно эксплуатируемых участках земли» в Красноярске. На главной странице сайта опубликовано обращение депутата Ильи Зайцева, руководителя созданной в краевом парламенте рабочей группы по этому вопросу. Действия городских властей он называет «вредительством», «вызывающим серьезные вопросы и подозрения». По словам Зайцева, речь идет об «отработанной схеме передачи муниципальных земельных участков за бесценок в частные руки».

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Еремин, комментируя претензии в адрес администрации Красноярска, заявил, что «не видит смысла тратить свое время на публичные препирательства» в «самый разгар благоустроительного сезона». «Я лично сделал выбор в пользу этого. Почти пять лет на посту главы города дали понять очень простую вещь — горожане всегда видят, если пашешь, а не языком чешешь. И это тоже вопрос выбора», — написал он в Telegram.

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