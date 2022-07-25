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Захарова назвала «революцией» слова Трампа и Гора о гендерах и демократии

Захарова: слова Трампа и Гора о двух гендерах и крахе демократии являются революционными

Заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и слова бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными, заявила официальный предстваитель МИД России Мария Захаврова в своем Telegram.

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала она.

Трамп заявил, что существует только два гендера
Политика
Дональд Трамп

24 июля Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. «Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <... > Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины», — сказал он во время выступления на студенческом саммите во Флориде.

В июне 2021 года, уже при президенте-демократе Джо Байдене, власти США анонсировали выбор небинарного гендера X при оформлении паспорта. С апреля этого года право выбора получили все американские граждане.

В свою очередь Гор в интервью телеканалу NBC News 23 июля заявил, что американская демократия разрушается, поэтому страна не в состоянии защитить собственных граждан от расстрелов в школах или изменения климата. «У нас правительство меньшинства», — отметил политик.

Теги
Захарова Дональд Трамп революция гендер демократия
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