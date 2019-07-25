СК вызвал на допрос двух не допущенных на выборы в Москве оппозиционеров

СК вызвал на допрос двух не допущенных на выборы в Москве оппозиционеров

Следственный комитет после ночных обысков у незарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова вызвал на допрос еще несколько оппозиционеров. Обыски и допросы проходят в рамках возбужденного накануне дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за митингов и пикетов у здания Мосгоризбиркома.

Утром 25 июля о вызовах на допрос в качестве свидетелей по делу сообщили незарегистрированные по итогам проверки подписей кандидаты в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров и Елена Русакова. Они опубликовали в соцсетях повестки с вызовом на допрос, подписанные следователем по особо важным делам Дмитрием Смадичем. Также повестку пытались вручить зарегистрированному кандидату в депутаты от партии Максиму Круглову, но не застали его дома.

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков сказал, что ночью ему звонил следователь и также просил прийти на допрос, но повестки с вызовом на допрос он еще не получил. Его сын Дмитрий Гудков с утра приехал на допрос в СК, рассказал РБК его помощник Алексей Обухов. Также на допросе с утра был зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Сергей Цукасов.

Вызов на допрос получила и юрист команды Навального Любовь Соболь.

Накануне вечером следственные действия прошли и у бывшего лидера «Открытой России» Александра Соловьева, и депутата московского округа Митино Николая Баландина.