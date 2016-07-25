«Голос» рассказал о подпольном штабе «Единой России» в Подмосковье

Движение «Голос» утверждает, что власти подмосковного Краснознаменска основали незаконный избирательный штаб для помощи «Единой России». Чиновники в ответ настаивают, что всего лишь ведут работу по организации выборов

Во время подачи документов в ЦИК России о выдвижении федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» в депутаты Государственной думы (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Движение в защиту прав избирателей «Голос» отправило жалобу в Центральную избирательную комиссию и избирком Московской области на действия чиновников администрации подмосковного города Краснознаменска. Активисты движения обнаружили на официальном портале администрации городского округа документ, в котором перечисляется состав «штаба по организации подготовки выборов Госдумы». Из опубликованного на сайте файла следует, что начальником штаба является начальник управления делами администрации Александр Кондраштин, а его заместителем — руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в Краснознаменске Галина Климентьева.

Кроме того, в штаб вошли заместитель председателя совета депутатов от «Единой России» Анатолий Тришин и зампредседателя совета депутатов — первый замсекретаря местного отделения «Единой России» Александр Черников, «ответственный за направление работы по взаимодействию с МОРО партии «Единая Россия». В функции членов штаба входят такие задачи, как «сопровождение кандидатов», «организация встреч», а в перечень должностей — «райтер», ​«полевики территории» и «финуполномоченный».

Существование такого штаба в органе местного самоуправления с участием его должностных лиц и муниципальных служащих нарушает избирательное законодательство и законодательство о муниципальной службе, утверждает сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. «Либо речь идет о деятельности администрации муниципального образования в интересах политической партии, либо об использовании муниципальными служащими материально-технических средств органов местного самоуправления в этих же интересах», — говорится в обращении «Голоса». Возложение на работников администрации ответственности за деятельность в интересах партии по тем направлениям, которыми они руководят в рамках муниципальной службы, тем более без оформления этими работниками отпусков на период избирательной кампании, неминуемо ведет к конфликту интересов и рискам прямого нарушения закона, указывают эксперты движения.

В законе есть обязанность органов местного самоуправления по содействию в организации проведения выборов, сказал РБК Кондраштин. По его словам, это не штаб по поддержке «Единой России», а координационный совет по содействию в организации выборов и «партийных» там нет. «Это наш черновой материал, наброски, неофициальный документ», — сказал чиновник. Участие в работе «совета» единоросса Климентьевой он объяснил тем, что она общественный активист. «А кого нам брать туда? Со стороны бомжей, которым наплевать на выборы и эту страну?» — вопрошал чиновник. Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав госорганы и органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, а также транспортные средства и техническое оборудование.

Налицо вопиющее неравенство партий, в штабе присутствуют представители лишь одной политической силы, и сотрудничество с ней указано в качестве отдельного направления деятельности, настаивает юрист «Голоса» Станислав Рачинский. По его словам, указание в документе таких направлений работы, как «доверенные лица» и «полевики», говорит о планах ведения агитации, никакого участия в которой администрация принимать не должна. «То есть, скорее всего, речь в бумаге идет ​об избирательном штабе партии, и она свидетельствует о том, что кто-то из чиновников на служебном компьютере занимался партийными делами», — заключает эксперт.

Работа по обеспечению проведения выборов — это тяжелое организационное мероприятие для города, для ее выполнения создается штаб, в который могут входить чиновники, председатели избирательных комиссий и даже силовики, отмечает политолог Глеб Кузнецов. «Голос» уже жаловался на формирование таких штабов. В апреле активист движения жаловался в прокуратуру и администрацию президента на формирование штаба в Пермском крае — в ответ ему написали, что штаб уже закрыт.

В 2012 году движение обнаружило на сайте Воронежского сельского поселения документ о создании штаба по подготовке выборов депутатов заксобрания Краснодарского края. В обязанности одной из чиновниц из штаба входил «ежедневный мониторинг интернет-сети» для организации «противодействия оппозиционному интернет-сообществу». Только через три года «Голос» получил ответ от районной прокуратуры, в котором сообщалось, что главе поселения вынесено предостережение о недопустимости нарушения избирательного законодательства.