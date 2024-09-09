Путин разрешил Белоусову устанавливать порядок допуска граждан к гостайне

Согласно документу, глава Минобороны сможет устанавливать порядок допуска к гостайне в подведомственных структурах

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны (с мая этот пост занимает Андрей Белоусов) полномочиями устанавливать порядок допуска граждан к гостайне в подведомственных структурах. Соответствующий президентский указ размещен на портале правовых актов.

В августе Путин подписал закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных им органах и организациях порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне.

Документом предусматривается право соответствующих органов госвласти устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также к сведениям, составляющим гостайну, с учетом специфики решаемых ими задач, по согласованию с ФСБ.

Помимо этого законом устанавливаются нормы, направленные на обеспечение предоставления ФСБ сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Согласно закону о гостайне, оформление допуска к ней носит добровольный характер. Лица с двойным гражданством и без него, иностранцы и реэмигранты получают доступ к секретным сведениям в особом порядке. Получившим доступ полагаются дополнительные социальные гарантии (например, надбавки к зарплате), однако возникают и ограничения, в частности в выезде за границу или в праве на неприкосновенность частной жизни при проведении проверок в процессе оформления доступа.

Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза.

Будучи кандидатом на должность, Белоусов отмечал, что в Минобороны прежде всего необходимо убрать излишнюю бюрократию и решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках. «Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя», — сказал он в день назначения на пост главы министерства.