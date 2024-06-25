В Киргизии мужчину приговорили к пяти годам за участие в боях на Украине

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Суд Араванского района в Киргизии приговорил гражданина страны с инициалами М.К. к пяти годам тюрьмы за участие в военной операции России на Украине, сообщает портал «24.kg» со ссылкой на пресс-секретаря Ошского областного суда.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ошского областного суда Киргизии.

Мужчину признали виновным по ст. 256 Уголовного кодекса Киргизии (участие гражданина страны в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Максимальное наказание по статье — от десяти до 15 лет лишения свободы, но в суде уточнили, что в связи с 30-летием принятия Конституции Киргизии и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания согласно закону о помиловании. Не уточняется, на чьей стороне мужчина участвовал в боях.

В России иностранцы, заключившие контракт о службе в российской армии до окончания военной операции, а также иностранные граждане, служившие в ней в этот период, имеют право на получение гражданства страны в упрощенном порядке. Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство по упрощенной процедуре также могут приобрести их родственники.

Другому гражданину Киргизии, Аскару Кубанычбеку, которого на родине осудили за участие в военной операции на Украине, дадут убежище в России, сообщала в апреле официальный представитель российского МВД Ирина Волк. Она отметила, что Кубанычбек еще до начала военной операции жил в России и работал в киноиндустрии.