Греки на выборах предпочли партию восстановившего экономику премьера

Партия Мицотакиса с большой вероятностью получит большинство мест в парламенте, он сможет сформировать однопартийное правительство. После выборов месяц назад политик отказался от коалиционного кабмина. Это будет его второй срок

Кириакос Мицотакис (Фото: Louiza Vradi / Reuters)

В Греции на вторых чуть больше чем за месяц выборах победу одерживает партия предпоследнего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экзитполов.

Партия Мицотакиса «Новая демократия» (НД), вероятно, наберет от 40% до 44% голосов. Как сообщает телеканал ERT, таким образом она получит большинство в парламенте — 158 мест из 300. Его ближайший соперник, Алексик Ципрас и его партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» («Сириза»), займут только 47 мест. Каждой из еще шести партий достанется менее 35 мандатов.

Как предполагает Bloomberg, такой расклад поможет Мицотакису сформировать однопартийное правительство и остаться на премьерском посту на второй четырехлетний срок. Он занимал его с 2019 года, и кабмин Мицотакиса был первым отработавшим весь положенный период почти за 20 лет.

Агентство отмечает, что основной заслугой премьера можно назвать быстрое восстановление греческой экономики: в этом году ВВП страны может достигнуть уровня 2010 года, когда в стране разразился долговой кризис при росте дефицита бюджета.

Ципрас был премьером в 2015-2019 годах, в это время размер греческого ВВП не превышал €190 млрд. Самого низкого уровня он достиг в пандемийный 2020 год — €165 млрд. Однако в 2022-м ВВП Греции поднялся до €208 млрд, в 2023-м должен быть на докризисном уровне в €223 млрд.

Предыдущие выборы в парламентской республике прошли в мае. Тогда партия Мицотакиса также получила большинство голосов, но не смогла закрепить за собой большинство мест в законодательном органе. «НД» должна была формировать коалиционное правительство с «Сиризой», но Мицотакис отказался это делать, поэтому в стране состоялись повторные выборы.

Они прошли по новым правилам: Мицотакис во время своего премьерства вернул присуждение партии-победителю бонуса в 50 мест в парламенте, который отменил Ципрас. Bloomberg отмечает, что это обстоятельство в том числе позволяет получить Мицотакису большинство в парламенте.

С 25 мая греческое правительство является техническим, его возглавляет экс-председатель Счетной палаты Иоаннис Сармас.