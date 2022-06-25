Минобороны заявило, что ВСУ готовят подрыв дамбы в Донецкой области

Минобороны России заявило, что ВСУ могут подорвать дамбу в Курахово Донецкой области

В ближайшие дни украинские вооруженные формирования могут подорвать заранее заминированную дамбу водохранилища в городе Курахово Донецкой области (ДНР). Об этом сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

По оценке ведомства, в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», — заявил представитель штаба.

Украинские власти пока не комментировали информацию о подрыве дамбы. Однако ранее они называли заявления российского Минобороны о возможных провокациях Киева ложью.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «денацификации» и «демилитаризации». Киев отвергал обвинения в поддержке нацистов и в планах по вооруженному возвращению Крыма и наступлению на Донбасс. Украинские власти ввели военное положение и разорвали с Москвой дипломатические отношения.

Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Президент США Джо Байден и парламент Канады признали военные действия на Украине геноцидом. Российские власти отвергали такие обвинения и заявляли о геноциде русских в Донбассе.

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С 24 февраля по 23 июня на Украине погибли 4677 мирных жителей, сообщило Управление ООН по правам человека. Среди них 1793 мужчины, 1208 женщин, 132 девочки и 148 мальчиков, а также 41 ребенок и 1355 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Еще 5829 украинцев получили ранения, в том числе 1183 мужчины, 821 женщина, 130 девочек и 171 мальчик, а также 182 ребенка и 3342 взрослых, чей пол пока не удалось установить.

На подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей нашли 2551 убитого и 2462 раненых. В ДНР и ЛНР — 188 убитых и 768 раненых. Еще 1938 украинцев погибли и 2599 получили ранения в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской и Житомирской областях.