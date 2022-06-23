МИД назвал Грецию небезопасной страной для россиян

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

В Греции зафиксированы случаи дискриминации россиян и агрессии против них, поэтому страна небезопасна для пребывания российских граждан, заявил в интервью ТАСС директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Имели место случаи избиений, в том числе детей, после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», — сказал он.

Дипломат заявил, что российская дипмиссия в Греции ежедневно получает жалобы от россиян из-за нарушения их законных прав и интересов, информация передается в «российские правоохранительные структуры». Как отметил Пилипсон, из-за сокращения численности персонала дипмиссии «возможности консульского содействия серьезно ограничены», а «официальные запросы часто остаются без ответа». МИД рекомендовал россиянам также обращаться «в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности».

По словам дипломата, факты дискриминации и агрессии объясняются «непрекращающейся антироссийской риторикой со стороны греческих официальных лиц и тиражированием в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине». Наиболее вопиющие инциденты перечислены в докладе министерства «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», добавил Пилипсон.

После начала спецоперации на Украине Греция, как член Евросоюза, присоединилась к санкциям против России, страна так же, как и другие государства ЕС, закрыла свое небо для российских самолетов. Кроме того, Греция оказывает Украине военную поддержку: в начале июня Афины сообщали, что передали Киеву «невероятное количество» вооружений, в том числе боевые машины пехоты, переносные зенитные ракетные комплексы, боеприпасы и т. д.

МИД России еще в марте обращал внимание на «беспрецедентность» «информационной кампании по дискредитации политики России». Заявление российского внешнеполитического ведомства греческий МИД назвал «неприемлемым», поскольку греческая политика основывается на полном уважении международного права и отражении «правды, основанной на подтвержденных и неоспоримых фактах». «Осуждаемы любые попытки, откуда бы они ни исходили, распространения ложных новостей и дезинформации, направленных на дезориентацию общественного мнения», — говорилось в сообщении МИД Греции.