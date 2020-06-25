Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией

По словам американского президента, немцы предпочли покупать у Москвы газ, а не тратить деньги на защиту от России

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Президент США Дональд Трамп на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил о давних союзнических отношениях между двумя странами. «Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.

Трамп заявил, что общая цель Польши и США была в победе западной цивилизации. «Мы будем защищать эти ценности вместе», — сказал Трамп.

Американский президент также добавил, что Варшава вкладывает большие деньги в бюджет НАТО. По его словам. Польша является одной из восьми стран Североатлантического альянса, которая реально тратит деньги на свою оборону.

На вопрос о переброске дополнительных американских военнослужащих из Германии в Польшу, Трамп отметил, что Варшава готова заплатить за это. «Это серьезный сигнал для России. Но гораздо важным моментом я считаю тот факт, что Германия тратит большие деньги для покупки энергоресурсов из России вместо того, чтобы тратить их на оборону от России. Думаю, что сами немцы этим недовольны, но это их выбор», — добавил американский президент.