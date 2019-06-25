Владимир Путин примет отставку Евкурова до конца недели

Причиной ухода главы республики стало развитие ситуации после передела границ с Чечней, и сам Евкуров просил об отставке не раз, выяснил РБК. Президент примет ее до конца недели, у федерального центра претензий к Евкурову нет

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Указ об отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова может выйти на этой неделе, сообщили РБК два федеральных чиновника и собеседник, близкий к администрации президента. Тот факт, что Владимир Путин не назначил врио главы региона немедленно, означает, что федеральный центр уверен — ситуация в республике под контролем, пояснил один из собеседников РБК.

Глава Ингушетии подал в отставку накануне, свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики. Опрошенные РБК эксперты называли причиной отставки неулаженный конфликт вокруг границы с Чечней.

Инициатива об отставке исходила от самого Евкурова, «причем не в первый раз», подчеркнул федеральный чиновник. Он уходит в тот момент, «когда ситуация наладилась, протесты стихли», отмечает федеральный чиновник.

Уход главы Ингушетии был согласован с президентом, у федерального центра претензий к Евкурову нет, сказал собеседник РБК.