Депутат-единоросс решил стать преемником Ройзмана

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских первым подал документы на должность мэра Екатеринбурга. Его предшественник Евгений Ройзман назвал человеком губернатора региона Евгения Куйвашева

Андрей Альшевских (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Гордума Екатеринбурга объявила 25 июня первым днем приема документов от кандидатов на пост главы города. Первым и пока единственным человеком, заявившим о намерении участвовать в выборах мэра, стал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских. О подаче документов он рассказал на своей странице в Facebook.

«Давайте будем объективны: шансы для независимого претендента минимальны, — пояснил Альшевских. — Но все равно я заявился». Он напомнил, что не раз критиковал действия местных властей, «указывал на недостатки в работе», а потому «должен предлагать альтернативу». Мэра города изберут депутаты гордумы осенью, ранее градоначальник избирался прямым голосованием жителей.

РБК депутат рассказал, что не заручался поддержкой партии, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и представителей местных властей. «Но сейчас будет новый созыв гордумы, и я не скрываю, что буду агитировать кандидатов в депутаты голосовать за себя, ведь от них зависит моя судьба на выборах», — добавил он. С его предшественником на посту мэра, Евгением Ройзманом, его связывают «ровные, деловые» отношения, рассказал депутат. Работу Ройзмана на посту мэра он, по его собственным словам, не критикует, но считает, что бывший мэр «не смог воплотить все надежды, которые население на него возлагало». В своей программе претендент на пост главы Екатеринбурга собирается обратить особое внимание на общение властей с жителями города, которое «могло бы быть гораздо лучше».

Альшевских уже участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году. Тогда он набрал 4,56% и занял четвертое место.

Ройзман заявил о своей досрочной отставке 22 мая, сейчас его обязанности временно исполняет зампредседателя гордумы Виктор Тестов. Причиной отставки стало то, что екатеринбургские депутаты поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра города. В разговоре с РБК, комментируя первое выдвижение, бывший мэр Екатеринбурга назвал Альшевских «куйвашевским единороссом». У Ройзмана с Куйвашевым затяжной конфликт из-за инициированного губернатором закона о ликвидации должности главы города. В администрации Куйвашева информацию о его поддержке Альшевских комментировать не смогли. По мнению Ройзмана, Альшевских не победит на выборах мэра, а его выдвижение нужно «просто для красоты».

Политолог и член гордумы Екатеринбурга Константин Киселев заявил РБК, что Альшевских, «конечно, пользуется поддержкой «Единой России». «Если не было бы поддержки, не избрали бы в Госдуму», — сказал он. При этом эксперт отметил, что у его бывшего коллеги по комитету есть «непонимание» с командой первого замгубернатора Владимира Тунгусова. Из-за этого шансы Альшевских на победу политолог оценил как низкие, но посчитал, что его участие в голосовании сделает конкурс на пост мэра Екатеринбурга «более открытым».