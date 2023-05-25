Как лидеры четырех стран прошли по лестнице в Кремле, а Лукашенко свернул

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 17:00
Павлюченкова проиграла свой первый c 2021 года четвертьфинал турнира WTA Спорт, 17:01
Почти сумасшествие: что любовь делает с человеком Pro, 17:00
«Яндекс» прокомментировал условия сделки с инвесторами Бизнес, 17:00
Умер бывший хоккеист и менеджер «Авангарда» Евгений Хацей Спорт, 16:53
Специалисты объяснили, при каких условиях можно лишиться пенсии Общество, 16:52
Как лидеры четырех стран прошли по лестнице в Кремле, а Лукашенко свернул Политика, 16:48
Рогозин прокомментировал учения Украины по прорыву линий обороны Политика, 16:47
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Мусульмане попросили проверить на антисемитизм эксперта из дела Беркович Политика, 16:45
Lada Vesta NG получит 1,8-литровый мотор и «автомат» в 2024 году Авто, 16:43
До Квон и его партнер оплатили залог в €800 тыс. и остались в тюрьме Крипто, 16:38
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 16:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
Роботы и маркетплейсы: 5 трендов Московского предпринимательского форума Тренды, 16:33
Метод тарелки или подсчет калорий: как эффективнее контролировать вес Pro, 16:33

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Как лидеры четырех стран прошли по лестнице в Кремле, а Лукашенко свернул

Появились кадры приезда лидеров пяти стран в Кремль

Как лидеры четырех стран прошли по лестнице в Кремле, а Лукашенко свернул
Video

В Кремле в четверг, 25 мая, прошла встреча лидеров Евразийского экономического союза - Никола Пашиняна, Садыра Жапарова, Касым Жомарт Токаева, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Одновременно в Кремле после встречи лидеров намечена трехсторонняя встреча между Путиным, Пашянином и президентом Азебрайджана Ильхамом Алиевым.

Все иностранные лидеры приезжали в течение дня в Большой Кремлевский дворец. Они подъезжали к парадном входу и поднимались по длинной лестнице. На видео видно, как четыре лидера поднялись по лестнице. Однако, президент Белоруссии Александр Лукашенко свернул перед подъемом и вышел наверху из боковой двери. 

Теги
Кремль Александр Лукашенко Ильхам Алиев Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаев Никол Пашинян

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Путин назвал успешным сотрудничество стран ЕАЭС
Экономика
Путин провел заседание Высшего экономического совета ЕАЭС. Видео
Экономика
Лукашенко рассказал, что история ЕАЭС началась на кухне у Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter