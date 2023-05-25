Как лидеры четырех стран прошли по лестнице в Кремле, а Лукашенко свернул

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В Кремле в четверг, 25 мая, прошла встреча лидеров Евразийского экономического союза - Никола Пашиняна, Садыра Жапарова, Касым Жомарт Токаева, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Одновременно в Кремле после встречи лидеров намечена трехсторонняя встреча между Путиным, Пашянином и президентом Азебрайджана Ильхамом Алиевым.

Все иностранные лидеры приезжали в течение дня в Большой Кремлевский дворец. Они подъезжали к парадном входу и поднимались по длинной лестнице. На видео видно, как четыре лидера поднялись по лестнице. Однако, президент Белоруссии Александр Лукашенко свернул перед подъемом и вышел наверху из боковой двери.