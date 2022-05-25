Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР
Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратил поставки в медицинские учреждения Донбасса жизненно важных лекарств «под предлогом якобы нестабильной ситуации», заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также возглавляет межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
«Международный комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации в Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями», — сказал он.
По его данным, в результате без необходимой медицинской помощи могут остаться более 12 тыс. пациентов.
В Минобороны призвали Красный Крест, а также Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) возобновить регулярные поставки медикаментов в ДНР и ЛНР.
Как сообщили РБК в МККК, в организации не принимали решения прекратить поставки, сбои в логистических цепочках произошли из-за эскалации ситуации на Украине.
«Мы не принимали решения прекращать снабжение медицинских учреждений в Донецке и Луганске. Как и многие другие аспекты повседневной жизни, налаженная с 2014 года логистическая цепочка доставки лекарств и предметов медицинского назначения в Донецк и Луганск была нарушена и прервана в результате эскалации вооруженного конфликта на территории Украины, и наши системы не застрахованы от этого», — сообщили в пресс-службе Красного Креста.
Там подчеркнули, что очень обеспокоены нехваткой медикаментов в Донецке и Луганске и тем, как это может повлиять на благополучие людей, зависящих от таких лекарств, как инсулин. «Мы работаем над поиском практических и эффективных способов преодоления этой очень серьезной проблемы, поскольку знаем, что ситуация будет становиться все более критической для людей, которые не могут получить необходимые им лекарства», — сообщили в МККК.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко накануне сообщала «РИА Новости», что в республику от 80 до 100% необходимых лекарств и медицинской продукции для лечения некоторых заболеваний поступало через ВОЗ и Красный Крест. В частности, через МККК шли 80% антиретровирусных препаратов и расходных материалов для диагностики ВИЧ/СПИД, а также некоторые препараты инсулина.