Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 15:55
19-летний теннисист отыграл матчбол и прошел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 23:32
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета Политика, 23:30
Кулеба заявил об отсутствии у Киева условий для переговоров с Россией Политика, 23:08
Ибрагимович перенес операцию на колене и выбыл до конца года Спорт, 22:59
Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России Политика, 22:44
Лайшев поддержал тренеров после жалобы фигуристки Нугумановой на травлю Спорт, 22:26
Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР Политика, 22:23
Глава Белгородской области сообщил о повреждении 10 домов после обстрела Политика, 22:13
«Зенит» сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Единой лиги Спорт, 21:52
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября Финансы, 21:34
Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:32
Тарасова усомнилась в словах Нугумановой о травле в команде Рукавицына Спорт, 21:15
Зеленский поддержал введение визового режима для граждан России Политика, 21:13
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет Политика, 21:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР

В Минобороны считают, что Красный Крест прекратил поставки лекарств в Донбасс «под предлогом якобы нестабильной ситуации». В организации признают сбои в поставках жизненно важных лекарств, но объясняют их боевыми действиями
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратил поставки в медицинские учреждения Донбасса жизненно важных лекарств «под предлогом якобы нестабильной ситуации», заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также возглавляет межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

«Международный комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации в Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями», — сказал он.

По его данным, в результате без необходимой медицинской помощи могут остаться более 12 тыс. пациентов.

Москалькова попросила Красный Крест права посетить пленных на Украине
Политика
Татьяна Москалькова

В Минобороны призвали Красный Крест, а также Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) возобновить регулярные поставки медикаментов в ДНР и ЛНР.

Как сообщили РБК в МККК, в организации не принимали решения прекратить поставки, сбои в логистических цепочках произошли из-за эскалации ситуации на Украине.

«Мы не принимали решения прекращать снабжение медицинских учреждений в Донецке и Луганске. Как и многие другие аспекты повседневной жизни, налаженная с 2014 года логистическая цепочка доставки лекарств и предметов медицинского назначения в Донецк и Луганск была нарушена и прервана в результате эскалации вооруженного конфликта на территории Украины, и наши системы не застрахованы от этого», — сообщили в пресс-службе Красного Креста.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Pro
Болит голова: как с этим справиться и можно ли предотвратить
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Встань на мое место: пять главных принципов клиентоориентированности
Инструкции

Там подчеркнули, что очень обеспокоены нехваткой медикаментов в Донецке и Луганске и тем, как это может повлиять на благополучие людей, зависящих от таких лекарств, как инсулин. «Мы работаем над поиском практических и эффективных способов преодоления этой очень серьезной проблемы, поскольку знаем, что ситуация будет становиться все более критической для людей, которые не могут получить необходимые им лекарства», — сообщили в МККК.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко накануне сообщала «РИА Новости», что в республику от 80 до 100% необходимых лекарств и медицинской продукции для лечения некоторых заболеваний поступало через ВОЗ и Красный Крест. В частности, через МККК шли 80% антиретровирусных препаратов и расходных материалов для диагностики ВИЧ/СПИД, а также некоторые препараты инсулина.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Анастасия Серова Анастасия Серова
МККК Красный Крест Минобороны ДНР ЛНР жизненно важные лекарства
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении цехов «Мотор Сич» в Запорожье
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении новой партии техники ВСУ
Политика
ДНР сообщила об эвакуации более 300 человек из Мариуполя за сутки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter