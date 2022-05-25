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Война санкций ,  
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Правительство временно разрешило поставки СПГ бывшей «дочке» «Газпрома»

Речь идет о компании Gazprom Markeing & Trading Singapore, которая ранее попала под российские санкции. Ей разрешены поставки СПГ в течение 90 дней
«Газпром» GAZP ₽271,4 +2,11% Купить
&laquo;Ямал СПГ&raquo;
«Ямал СПГ» (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Правительство выпустило распоряжение, согласно которому бывшей «дочке» «Газпрома», компании Gazprom Markeing & Trading Singapore, разрешается поставка газа с «Ямал СПГ» в течение 90 дней. Ранее предприятие, как и ряд других бывших «дочек» «Газпрома», попало под ответные российские санкции.

«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года <...> и постановлением правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.», — говорится в документе.

Россия ввела санкции против бывших «дочек» «Газпрома»
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Упомянутый указ президента, подписанный им 3 мая, установил список ответных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых государств. В документе говорится, что органам государственной власти, а также организациям и физическим лицам запрещено совершать сделки с подсанкционными лицами, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции, если они получат от них выгоду.

Помимо этого, запрещен вывоз продукции и сырья, производимых в России, если поставки предназначены для лиц из санкционного списка.

Позже распоряжением от 11 мая правительство утвердило список юрлиц, против которых вводятся специальные экономические меры. В основном в него вошли бывшие «дочки» «Газпрома», в том числе Gazprom Germania и находящиеся под ее управлением бывшие активы «Газпрома»: Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Vemex и другие.

«Газпром» прекратил участие в дочерних предприятиях Gazprom Germania и в самой компании 1 апреля.

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