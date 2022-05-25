Путин посетит в московском госпитале раненых на Украине

В Кремле заявили, что президент держит тему лечения пострадавших в ходе специальной военной операции под контролем

Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент Владимир Путин посетит московский военный госпиталь, где лежат раненые, пострадавшие в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент постоянно интересуется и держит под контролем тему условий тех, кто получил ранения в ходе спецоперации».

В начале марта Путин пообещал, что семьям погибших и получивших ранения в ходе военной операции на Украине военных будут выплачены пособия и обеспечение.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 421 000 руб.», — заявил Путин.

Также каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация. Кроме того, будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн руб.