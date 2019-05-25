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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
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Группа американских генералов попросила Трампа не воевать с Ираном
Организация, в которую входят отставные генералы армии США, написала письмо президенту Дональду Трампу с просьбой уменьшить уровень напряженности вокруг Ирана
Фото: Patrick Semansky / AP

В письме, которое подписали 90 генералов в отставке, выражается глубокая озабоченность эскалацией ситуации вокруг Ирана. «Война может привести к непредсказуемым последствиям на уже нестабильном Ближнем Востоке и вовлечь США в конфликт с огромными финансовыми и геополитическими рисками», — говорится в послании, опубликованном на сайте военного обозрения War on the Rocks.

Авторы письма указывают, что отсутствие диалога с военными и политическими лидерами Ирана лишь увеличивает риск недопонимания, результатом чего может стать конфликт. Они отмечают, что если санкции против Тегерана помогли сократить финансирование Исламской Республикой группировки «Хезболлах», то жесткая риторика и угрозы не только неэффективны, но и идут лишь на руку сторонникам жесткой линии в самом Иране.

Напоследок авторы послания отметили, что дипломатические меры будут намного полезней, чем военный конфликт.

Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам и пригрозил Ирану «великой силой»

23 мая агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США сообщило о планах Вашингтона направить до 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Речь идет о переброске в том числе корабля «Арлингтон», бомбардировщиков В-52, а также систем ПВО Patriot.

В Тегеране на это заявили, что в случае конфликта смогут уничтожить американские корабли неким «секретным оружием». «Если Америка решится на такую глупость, мы отправим их корабли на дно вместе со всем экипажем», — пообещал в субботу генерал Мортеза Карбани.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, Дональд Трамп
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