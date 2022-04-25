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Политика ,  
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Турецкий правозащитник получил пожизненный срок по делу о перевороте

Осману Кавале назначили пожизненный срок по делу о государственном перевороте 2016 года. Правозащитник назвал приговор незаконным
Астрид Фехстедт, режиссер и писатель, держит плакат с заключенным в тюрьму Османом Кавалой
Астрид Фехстедт, режиссер и писатель, держит плакат с заключенным в тюрьму Османом Кавалой (Фото: Christoph Soeder / dpa / ТАСС)

Суд в Турции приговорил правозащитника Османа Кавалу к пожизненному заключению за попытку госпереворота, сообщила газета Milliyet. Сам правозащитник назвал приговор незаконным.

Кавале 64 года. Он бизнесмен, правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ. Этот фонд развивал проекты содействия этническим и религиозным меньшинствам, выступал за примирение Турции и Армении и мирное решение курдской проблемы.

В октябре 2017 года Кавалу задержали в Стамбуле, а через месяц заключили под стражу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства. Бизнесмена обвиняли в поддержке массовых акций протеста в 2013 году, которые оппозиция развернула в связи с решением вырубить деревья в старейшем стамбульском парке Гези. Впоследствии экологическая акция переросла в политические протесты и беспорядки, и власти Стамбула отказались от застройки парка.

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В феврале 2020 года Кавалу оправдали по этому делу, но сразу же предъявили обвинения по другому — о попытке переворота в 2016 году. В июле того года группа военных пыталась свергнуть правительство и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Погибли более 290 человек, а более 1,4 тыс. пострадали в столкновениях.

Десять стран, в том числе США, Германия, Франция, Дания и Норвегия, назвали арест Кавалы политически мотивированным и в октябре 2021 года призвали освободить правозащитника. После этого Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. Конфликт был исчерпан после того, как они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Турция пожизненное заключение
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