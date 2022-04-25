Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина

В Киеве сообщили о прибытии госсекретаря США и шефа Пентагона

По словам Арестовича, политики сейчас общаются с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства 23 апреля анонсировал их визит и предстоящие переговоры в Киеве

Глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Ron Przysucha / Госдепартамент США / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Да, [они] прямо сейчас [в Киеве] разговаривают с президентом», — заявил он (видео опубликовано на YouTube).

На вопрос о том, удастся ли, по его мнению, достичь по итогам переговоров с американскими политиками договоренностей о дополнительных поставках Украине оружия, Арестович сказал: «Они бы не ехали, если бы не были готовы давать [оружие]. Точно дадут».

Накануне о предстоящем визите Блинкена и Остина в Киев рассказал президент Украины Владимир Зеленский. При этом представители Госдепа и Пентагона отказались прокомментировать корреспонденту ТАСС информацию о визите.

До этого о возможной поездке политиков в Киев писала газета Politico. 14 апреля президент Джо Байден в ответ на вопрос о том, готов ли он отправить на Украину высокопоставленных чиновников, сказал, что «это сейчас решается». Он также заявил, что и сам готов посетить страну.

После начала российской военной операции на Украине в Киев для встречи с Зеленским приезжали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис.