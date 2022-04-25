Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе Политика, 00:38
Баженов заявил, что «Спартак» не вылетит из Премьер-Лиги Спорт, 00:31
Макрон после подсчета большинства бюллетеней набрал более 55% голосов Политика, 00:24
В Париже применили слезоточивый газ против протестующих после выборов Общество, 00:23
В Киеве сообщили о прибытии госсекретаря США и шефа Пентагона Политика, 00:19
Гедонизм и серотонин: почему ничего не делать тоже нужно уметь РБК и ГАЛС, 00:14
Макрон пообещал французам быть «президентом для всех» Политика, 00:04
Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег Политика, 00:02
Поощрение и наказание: как баллы для водителей спасут от ДТП Партнерский проект, 24 апр, 23:33
Аналитики оценили потери Великобритании от антироссийских санкций Экономика, 24 апр, 23:29
Карякин призвал Chess.com извиниться за неспортивную политику Спорт, 24 апр, 23:23
Мировые лидеры поздравили Макрона с победой Политика, 24 апр, 23:20
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17 Общество, 24 апр, 23:08
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 24 апр, 22:55

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Политика ,  
0 

В Киеве сообщили о прибытии госсекретаря США и шефа Пентагона

Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина
По словам Арестовича, политики сейчас общаются с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства 23 апреля анонсировал их визит и предстоящие переговоры в Киеве
Глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен
Глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Ron Przysucha / Госдепартамент США / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Да, [они] прямо сейчас [в Киеве] разговаривают с президентом», — заявил он (видео опубликовано на YouTube).

На вопрос о том, удастся ли, по его мнению, достичь по итогам переговоров с американскими политиками договоренностей о дополнительных поставках Украине оружия, Арестович сказал: «Они бы не ехали, если бы не были готовы давать [оружие]. Точно дадут».

Накануне о предстоящем визите Блинкена и Остина в Киев рассказал президент Украины Владимир Зеленский. При этом представители Госдепа и Пентагона отказались прокомментировать корреспонденту ТАСС информацию о визите.

До этого о возможной поездке политиков в Киев писала газета Politico. 14 апреля президент Джо Байден в ответ на вопрос о том, готов ли он отправить на Украину высокопоставленных чиновников, сказал, что «это сейчас решается». Он также заявил, что и сам готов посетить страну.

Зеленский сообщил о визите Блинкена и Остина в Киев
Политика
Энтони Блинкен и Ллойд Остин

После начала российской военной операции на Украине в Киев для встречи с Зеленским приезжали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Пентагон Энтони Блинкен США Украина

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Материалы по теме
Британский премьер Джонсон прибыл в Киев
Политика
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о визите Блинкена в Киев
Политика
Белый дом заявил, что планов по визиту Байдена на Украину нет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter