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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Власти Украины заявили об усилении охраны на границе до 2 человек на км

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал объявил об усилении охраны государственной границы страны, сообщается на сайте ведомства.

«Если раньше мы считали где-то на километр меньше одного человека, то сегодня — это уже два должностных лица, патрулирующих километр госграницы», — заявил Цигикал.

По его словам, отделы погранслужбы разделили на отделения, которые «вынесли непосредственно на границу». На отдел приходилось от 80 до 120 км границы, теперь же отделение обслуживает около 20 км, добавил глава ведомства.

Политика
Украина усилила охрану границы в день выборов президента

В последний раз Украина усиливала охрану границ в день второго тура президентских выборов 21 апреля. Тогда службу на пунктах пропуска и границе несли около 8 тыс. человек.

По данным Госпогранслужбы, с начала 2019 года на Украину не пустили 2,8 тыс. россиян. За весь 2018 год — около 10 тыс. По словам Цигикала, из России на Украину едут в основном артисты, бизнесмены, спортсмены и люди, у которых в этой стране живут родственники.

Теги: Украина, Госпогранслужба Украины
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