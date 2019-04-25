Власти Украины заявили об усилении охраны на границе до 2 человек на км

Власти Украины заявили об усилении охраны на границе до 2 человек на км

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал объявил об усилении охраны государственной границы страны, сообщается на сайте ведомства.

«Если раньше мы считали где-то на километр меньше одного человека, то сегодня — это уже два должностных лица, патрулирующих километр госграницы», — заявил Цигикал.

По его словам, отделы погранслужбы разделили на отделения, которые «вынесли непосредственно на границу». На отдел приходилось от 80 до 120 км границы, теперь же отделение обслуживает около 20 км, добавил глава ведомства.

В последний раз Украина усиливала охрану границ в день второго тура президентских выборов 21 апреля. Тогда службу на пунктах пропуска и границе несли около 8 тыс. человек.