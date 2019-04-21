Украина усилила охрану границы в день выборов президента

Охрана границы Украины ведется в усиленном режиме в день голосования во втором туре выборов президента. Об этом сообщил замглавы Госпогранслужбы Украины Юрий Гресько, передает «Интерфакс-Украина».

«Государственная пограничная службы на сегодняшний день осуществляет охрану границы в усиленном варианте», — сказал Гресько. По его словам, службу на границе и в пунктах пропуска несут около 8 тыс. человек.

Гресько добавил, что обстановка на границе с Крымом контролируемая, обострение ситуации не наблюдается.

Избирательные участки на Украине открылись в 8:00 (время совпадает с московским), в голосовании должны принять участие более 35 млн избирателей. По состоянию на 11:00 явка составила 17,08%. Полиция возбудила одно уголовное дело по факту нарушения избирательных прав граждан.